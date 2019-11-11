Путин одобрил распространение налогового режима для самозанятых на всю Россию

Президент Владимир Путин на совещании с правительством поддержал предложение по распространению на все регионы России специального налогового режима для самозанятых.

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов высказал идею «со следующего года поэтапно дать право распространения этого режима [специальный налоговый режим для самозанятых] всем субъектам Российской Федерации». По его словам, распространять этот налог по решению регионов можно было бы начиная со второго полугодия, передает ТАСС.

Премьер-министр Дмитрий Медведев уточнил, что данный вопрос обсуждался с представителями бизнеса. Предприниматели считают, что итоги эксперимента по специальному налоговому режиму для самозанятых «очень неплохие и предлагают в таком порядке, как доложил первый заместитель председателя правительства, этот эксперимент превратить в общее правило», добавил премьер.

«Договорились», – согласился Путин.

Ранее Силуанов сообщал, что налоговый режим для самозанятых распространится на все регионы России ориентировочно с 1 июля 2020 года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД