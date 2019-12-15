Экс-прокурор района Владикавказа заподозрена в заказном убийстве следователя

Следователи задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову в ходе расследования уголовного дела банды Гагиева, сообщили в Следственном комитете России.

Бывший прокурор подозревается в организации заказного убийства следователя Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СК, говорится в сообщении на сайте СКР.

По информации Следственного комитета, «Швецова летом 2012 года лично встретилась в Москве с руководителем преступного сообщества Гагиевым и заказала ему убийство бывшего мужа ее сестры Александра Леонова». Следователи считают, что мотивом стали неприязненные отношения, сложившиеся на почве его развода с сестрой Швецовой. Участники банды Гагиева убили Леонова, который работал следователем, 12 сентября 2012 года.

«Следствием решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в СК.

Московский окружной военный суд 6 марта приступил к слушанию по существу уголовного дела в отношении двенадцати участников банды Аслана Гагиева. По данным следствия, в результате более 49 эпизодов преступной деятельности на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии участниками банды убиты 60 человек, среди которых сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены.

В июне прошлого года Гагиев был экстрадирован из Австрии и арестован, вину он не признал. В Следственном комитете сообщали, 25 участников банды уже осуждены к длительным срокам лишения свободы, восемь членов преступного сообщества ликвидированы в результате внутренних конфликтов в связи с неподчинением его руководителю, еще девять фигурантов находятся в розыске, следствие в их отношении продолжается.