В КНДР заявили о разработке технологий для превосходства в мощи над США

В генштабе ВС КНДР заявили, что проводимые в настоящее время испытания необходимы для защиты страны от ядерной угрозы США и обеспечения мощи.

«Полученные в ходе недавних тестов оборонные технологии позволят разработать стратегическое вооружение, позволяющее КНДР окончательно решить задачу сдерживания США и обеспечения превосходства в мощи над ними», – заявляют в северокорейском генштабе, передает «Интерфакс».

Военные также отметили, что испытания дают «неоценимо важную информацию».

Ранее в субботу сообщалось, что КНДР провела вторые за последние недели испытания на полигоне Сохэ.