Главу информационной безопасности СБУ назначили на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский назначил руководителя информационной безопасности Службы безопасности Украины (СБУ).

Как говорится в сообщении на сайте главы Украины, пост занял Алексей Корнейчук.

«Назначить Корнейчука Алексея Александровича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины», – говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре руководитель офиса Зеленского Андрей Богдан пообещал главе СБУ Ивану Баканову «выпить всю кровь» после «избиения».

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