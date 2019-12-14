После обстрела рэперов в Липецке возбудили дело

Полиция возбудила дело о хулиганстве отношении 27-летнего мужчины, выстрелы которого, вероятно, услышали ехавшие на машине с концерта в Липецке рэперы HammAli & Navai, сообщили в региональном управлении МВД.

«В отношении 27-летнего мужчины, который, предположительно, производил выстрелы, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство», – передает РИА «Новости» сообщение представителя полиции.

Он добавил, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пока нельзя сказать определенно, действительно ли мужчина стрелял, и если да, то из какого оружия, куда и почему.

Источник в экстренных службах региона подтвердил, что на машине рэперов нет следов от пуль.

Напомним, в понедельник СМИ сообщили, что в Липецке концерт рэперов HammAli & Navai (Александр Громов и Наваи Бакиров) прекратился из-за сообщений о бомбе, позже машину музыкантов обстреляли.