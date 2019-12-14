Глава СБР объяснил значение фразы про ответ ВАДА

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил, почему он опубликовал фразу про ответ ВАДА после успешного выступления биатлонистов на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Фразу «Это наш ответ ВАДА» Драчев опубликовал в пятницу на своей странице в Instagram. Так он поздравил подписчиков с бронзовыми наградами, завоеванными Александром Логиновым и Светланой Мироновой.

«Кто бы что ни говорил, у нас всегда дают различные оценки. Есть 50 процентов тех, кто за, и 50 процентов тех, кто против. Что бы с нами ни делали, мы все равно будем сильными и выживем, Россия всегда была сильной державой, в любых условиях мы будем бороться и побеждать. Именно это я имел в виду, говоря «это наш ответ ВАДА», – передает ТАСС слова Драчева.

В субботу женская сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Екатерины Юрловой-Перхт завоевала серебро в эстафете 4 по 6 км. Перед стартом этапа в Хохфильцене Союз биатлонистов России (СБР) запустил движение в поддержку команды под названием «Знай наших!»

«Однозначно, этот успех – все вместе: это и «ответ WADA» и «знай наших». Движение «Знай наших!» было вовремя услышано там – наверху, на самом-самом верху. И вот наши биатлонистки теперь стоят на пьедестале, мало того, что теперь о них знает вся страна, люди узнали и о движении в поддержку российских спортсменов «Знай наших!». Тут двойной смысл, уверен, что наши спортсмены и дальше будут выступать удачно», – добавил он.

Напомним, в понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.

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