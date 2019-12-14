Участковый в Петербурге спас двухлетнего ребенка от матери

Участковый уполномоченный в Санкт-Петербурге спас двухлетнего ребенка от обезумевшей матери, у которой произошла истерика, сообщили СМИ.

Как передает РЕН ТВ, в Невском районе города 14 декабря невменяемая женщина выбрасывала вещи из окна, держа на руках ребенка.

На место событий немедленно прибыли экстренные службы и участковый – 28-летний Наиль Исламов, который сумел проникнуть в квартиру с сотрудниками МЧС и забрал двухлетнюю девочку из рук матери.

Также в квартире находился еще один ребенок 12 лет. Детей отдали медикам, их здоровью ничто не угрожает.

Женщину госпитализировали.

Напомним, 20 ноября в Челябинской области участковый полицейский Марат Бакежанов спас из задымленного дома четверых детей и их мать.