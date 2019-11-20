Челябинский участковый спас четверых детей и их мать

В Челябинской области участковый полицейский Марат Бакежанов спас из задымленного дома четверых детей и их мать, сообщает МВД.

Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант Бакежанов прибыл в частный дом, чтобы проверить поступившую информацию о семейном скандале, где он обнаружил сильное задымление, сообщается на сайте ведомства.

Бакежанов проветрил помещение и помог эвакуировать пострадавших, после чего вызвал бригаду скорой помощи.

«Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудника полиции, вовремя подоспевшего на место происшествия, дети и их мать остались живы, им была оказана своевременная медицинская помощь. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает. В настоящее время решается вопрос о поощрении полицейского», – заключили в МВД.