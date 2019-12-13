Фукуяма высказался в защиту украинских националистов

Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма считает, что из всех стран мира, которые пытаются перейти к демократии, Украина является наиболее перспективной, а разгул местного национализма - это якобы следствие «российского вторжения».

«Выборы [Владимира] Зеленского и нового парламента – это просто чудо. Можете ли вы представить, что страна избавляется от двух третей своего парламента и начинает с новых людей, многим из которых меньше 35 лет?», – сказал Фукуяма, сообщается на сайте Стэндфордского университета.

Он отметил, что сейчас Украина находится на перепутье и могла бы использовать эту возможность и перейти к реформистскому правительству, в противном случае ее правительство может развалиться.

Фукуяма считает, что отношения Украины с иностранными союзниками стали менее прочными: «США были их самым сильным союзником, но теперь в Белом доме есть президент, которому они не особенно нравятся. Я думаю, что Германия и Франция также ослабят свою поддержку независимости Украины, поэтому [Украина] находится в действительно сложном положении».

Политолог уверяет, что на Украине живет «очень свободное и открытое общество с большим творческим потенциалом», добавив, что якобы «российское вторжение» «стимулировало украинский национализм» «Я думаю, что это заставило граждан осознать, что им действительно есть что терять», - заявил он.

За последние пять лет Фукуяма побывал на Украине шесть раз, а во время последней поездки в ноябре 2019 года он даже прочел ускоренный курс для 50 членов украинского парламента, которые, по его мнению, хотят видеть подлинную демократию и устранить коррупцию в своей стране.

«Мне кажется, что мы, живущие в демократических государствах, должны поддержать народ Украины. Потому что если они потерпят неудачу, это будет иметь последствия далеко за пределами Украины», – сказал политолог.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал от Германии и Франции больше помогать Украине.

Напомним, 22 февраля 2014 года на Украине произошел государственный переворот. В том же году ЛНР и ДНР провозгласили независимость от Украины после проведения референдумов в обеих республиках. В стране начался гражданский вооруженный конфликт.

Тогда же Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.