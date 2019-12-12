Трамп потребовал от Германии и Франции больше помогать Украине

Президент США Дональд Трамп задался вопрос, почему Германия, Франция и другие страны Европы не помогают Украине больше.

«Я постоянно спрашиваю: «Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они самые большие бенефициары. Почему всегда добрые дела исходят от Соединенных Штатов?», – написал Трамп в Facebook.

Он добавил, что «ничего не делающие демократы» никогда об этом не говорят на «своих фальшивых слушаниях».

Во вторник сообщалось, что Конгресс США включил в оборонные расходы на следующий год помощь Украине на сумму 300 млн долларов. Перед этим Пентагон пообещал продолжить поставлять Украине летальную военную помощь.

В то же время ранее сообщалось о заморозке военной помощи Украине по инициативе президента Трампа.