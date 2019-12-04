Пентагон пообещал продолжить поставлять Украине летальную военную помощь

Соединенные Штаты собираются и дальше предоставлять Украине так называемую летальную военную помощь, заявил замминистра обороны США по политическим делам Джон Руд.

«Мы действительно исходим из того, что продолжим оказание летальной помощи Украине», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что оказание Киеву военной помощи для Вашингтона «остается приоритетом».

Между тем, в конце ноября американские СМИ сообщили, что Вашингтон принял решение о заморозке военной помощи Украине сразу после телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.