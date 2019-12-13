Турция анонсировала контракт с Россией о передаче технологий С-400

Контракт о поставке второго дивизиона С-400 Анкаре будет подписан до апреля 2020 года. Данный документ будет также предусматривать передачу технологий, сообщили в Оборонпроме Турции.

«Договор с Россией о приобретении С-400 включают в себя два дивизиона. Первый из них уже поставлен. Сейчас идет обучение, и в апреле будущего года системы будут полностью установлены. По этому дивизиону в договоре не предполагается совместного производства и передачи технологий, комплексы поступили в Турцию полностью произведенными в России», – сообщил источник в Оборонпроме Турции, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что сейчас идут переговоры относительно совместного производства, которые касаются второго дивизиона C-400. «Договор о его поставке подписан, переговоры касаются не покупки, а именно совместного производства и передачи технологий. Переговоры продолжаются уже продолжительное время, при этом не идет речи о том, что стороны не смогут договориться», – рассказал источник.

При этом он отметил, что точной даты подписания договора пока нет, но «это должно произойти до апреля будущего года».

Ранее в пятницу глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что в новом соглашении с Россией речь идет о совместном производстве элементов для зенитных ракетных систем.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД