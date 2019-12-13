Захарова ответила украинским СМИ на новость о доведении Лаврова до «синего коления»

В то время, когда президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже, по сообщениям украинских СМИ, якобы «троллил» министра иностранных дел России Сергея Лаврова, глава МИДа летел в Вашингтон, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она привела в своем Facebook цитату из украинских СМИ, писавших о том, как Зеленский вывел Лаврова из себя.

«СМИ: «Украинский президент Владимир Зеленский в Париже, на переговорах с Владимиром Путиным, поднял вопрос, от которого главу Кремля начало «корежить». Об этом сообщил журналист Дмитрий Гордон в своем видеообращении. <...> По словам Гордона, интересно то, что во время встречи (по словам Арсена Авакова) *Зеленский очень жестко троллил министра иностранных дел Лаврова*, чем довел того, буквально до «синего коления». *Именно поэтому, может быть, Лавров не появился по обыкновению на итоговой пресс-конференции*. Пришел Ушаков, Сурков, Песков, но Лаврова не было», – процитировала СМИ Захарова.

«В тот момент, когда «Зеленский доводил Лаврова до «синего коления»», Сергей Викторович летел в самолете в Вашингтон», – написала Захарова.

Ранее Аваков рассказал Гордону, что во время переговоров в ходе «нормандского саммита», президент Украины «сорвался» на главу российского МИДа. По словам Авакова, помощники Путина якобы «были недовольны» ходом переговоров и «позволяли себе немного лишнего».

Однако помощник президента России Владислав Сурков отметил, что Авакова, как он сам заявлял, к переговорам не подпустили, и призвал не верить «фантазиям» пьяного человека.