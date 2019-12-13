Жители Калифорнии пожаловались на нашествие «рыб-пенисов»

После нескольких зимних штормов на пляже в 80 километрах к северу от Сан-Франциско штата Калифорния появились тысячи пульсирующих, розовых, фаллических существ – эхиуридов.

Эхиуриды – подкласс морских многощетинковых червей, которых в разговорной речи больше хочется назвать «рыба-пенис», пишет The Guardian.

Черви, чья длина обычно не превышает 25 см, обычно прячутся глубоко в песке, однако недавно обрушившиеся на Калифорнию шторы смели укрытие эхиуридов, выставив их на обозрение посетителям пляжа.

Некоторые из эхиуридов тут же стали обедом для чаек. Также ими любят лакомиться выдры, акулы и скаты. Кроме того, «рыба-пенис» считается деликатесом в Южной Корее.