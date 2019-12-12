Эксперт назвал назначение Гольдшейна главой ЕАО успехом «школы губернаторов»

Назначенный врио губернатора Ростислав Гольдштейн проходит подготовку по программе кадрового управленческого резерва государственной службы. То, что президент доверил ему руководство регионом, означает очередной успех этой «школы губернаторов», заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя смену руководства Еврейской автономной области.

«Гольдштейн значительную часть жизни прожил на Дальнем Востоке, он там состоялся как человек. В последние годы он представлял Еврейскую автономную область в Совете Федерации. Так что новый глава – свой, родной, понятный для жителей области человек. Не «варяг», подготовленный человек, опытный управленец. Думаю, это эффективное кадровое решение и он справится», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

Политолог считает, что уже в первом туре в Единый день голосования в сентябре Ростислав Гольдштейн подтвердит свой статус губернатора и избавится от приставки «врио».

«Что очень важно: Гольдштейн учится сейчас на очень известных курсах. Это то, что журналисты назвали «школой губернаторов», школой кадрового резерва. Достаточно посмотреть на то, как продвигается карьера выпускников этих курсов: сколько губернаторов уже избрано, сколько назначено из их числа работников высшего управленческого звена на федеральном, на региональном уровне», – сказал Мартынов.

Напомним, что на третьем потоке «школы» в данный момент кроме Ростислава Гольдштейна, учатся губернаторы: Игорь Бабушкин (Астраханская область), Михаил Ведерников (Псковская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Денис Паслер (Оренбургская область).

«Помните первый набор в эту школу? Он состоялся накануне президентских выборов и многие говорили тогда, что это все чисто предвыборная история, что скоро про эту «школу» все забудут. А смотрите, как она прекрасно работает! Хотя очевидно, что управленческие кадры требуют серьезной подготовки. Процесс репродукции управленческих кадров в свое время был утрачен. Соответственно, многие вещи теперь пришлось создавать заново. Вот на базе РАНХиГС и создана такая успешная программа. Ее успех мы можем измерять успехами ее выпускников», – подчеркнул Мартынов.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Директор ВШГУ Алексей Комиссаров уже поприветствовал назначение Гольдштейна. «Сейчас Ростислав проходит обучение по программе кадрового резерва ВШГУ. Уверен, приобретенные компетенции и знания пригодятся для эффективного руководства регионом, повышения его инвестиционной привлекательности и социально-экономического благополучия», – заявил Комиссаров.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в четверг принял отставку губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя и назначил сенатора Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона.