Путин поручил увековечить память Лужкова

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза почтил память покойного бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и поручил разработать предложения по увековечиванию его памяти, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В начале совещания президент попросил участников почтить память Лужкова и поручил правительству и мэрии Москвы сформулировать предложения по увековечиванию его памяти», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря главы государства, на совещании были подняты актуальные вопросы внутренней российской социально-экономической повестки дня.



«Президент также проинформировал участников о состоявшемся в Париже саммите в нормандском формате и о двухсторонних встречах с президентами Франции, Украины и канцлером ФРГ», – сказал Песков.



В совещании приняли участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-году жизни. Президент Путин посетил церемонию прощания с Лужковым. Экс-мэра похоронили на Новодевичьем кладбище.

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