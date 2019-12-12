Зеленский составил «формулу будущего» Украины

Украинский президент Владимир Зеленский назвал пять составляющих «формулы будущего» Украины, среди которых установление мира, создание эффективных институтов и инвестиции.

«Формула будущего для Украины состоит из пяти составляющих. И первая из них – конечно, мир. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей», – написал Зеленский в статье «Вперед и вверх» для журнала «Новое время».

Еще одним важным пунктом в «формуле будущего» президент назвал «эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех». В этот пункт также включены победа над коррупцией и справедливые суды.

Также глава государства отметил необходимость создания «качественно иной инфраструктуры».

«И это не только дороги, хотя дороги – в первую очередь. Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха на Украине. Инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная», – подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, он отметил важность создания «не декларативного, а реального народовластия» и устранение «непроходимых и ненужных барьеров» для бизнеса.

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