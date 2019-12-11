Ростовчанин в одиночку «уложил» двоих агрессоров из «Приоры»

В Сети появилось видео, сделанное еще в прошлый четверг на улице Нагибина в Ростове-на-Дону. На кадрах видно, как в ходе дорожного конфликта водитель «Нивы» эффектно справился с двумя пытавшимися предъявить ему претензиями мужчинами из «Приоры».

Автомобилисты не поделили дорогу и решили выяснить, кто прав, лично. Словесный конфликт быстро перерос в потасовку, однако спустя секунды оба человека из «Приоры» лежали на дороге, получив два молниеносных удара, сообщает Privet-Rostov.

После этого потасовка продолжилась, разнять мужчин пыталась женщина с ребенком, также к месту инцидента подошли прохожие.

В итоге водитель «Нивы» спокойно сел в машину и уехал.