Польша после отказа от российского газа решила покупать топливо в США и ЕС

Польская государственная компания PGNiG, объявившая о планах не продлевать контракт на закупку российского газа, собралась закупать газ в Норвегии, Евросоюзе (ЕС), а также в США и Катаре.

В 2019 году Польша потребила 19 млрд кубометров газа, из них 4 млрд кубометров - это внутренняя добыча, 9 млрд кубометров куплено в России, 3,5 млрд кубометров – в ЕС (не только PGNiG) и еще 2,5 млрд кубометров закуплено в виде сжиженного природного газа (СПГ), передает «Интерфакс».

Из материалов компании следует, что с 2023 года, когда заканчивается контракт на покупку газа у Газпрома, Польша будет обеспечивать свой спрос на газ за счет других источников.

PGNiG планирует с 2023 по 2027 годы увеличить потребление газа – примерно до 23 млрд кубометров. За минусом собственной добычи, которая, как предполагается, упадет к 2027 году, остальные источники распределятся равномерно – около 7-8 млрд кубометров газа в год: Норвегия по газопроводу Baltic Pipe, СПГ и газ из ЕС.

При этом компания имеет контракты на закупку с 2023 года около 8,5 млрд кубометров регазифицированного СПГ, в 2024 году эта величина возрастет до почти 12,5 млрд кубометров газа. Из этого объема контракты на порядка 5 млрд кубометров в год заключены на условиях DES (delivered ex ship – поставка с судна в порту назначения) остальное – на условиях FOB (free-on-board, предполагающие поставку СПГ покупателю в порту отгрузки).

С 2019 по 2028 годы Qatargas может поставлять в Польшу порядка 3 млрд кубометров регазифицированного газа, а контракт на покупку СПГ у американской Cheniere предполагает рост поставок с небольшого объема в 2019 года до выхода на полный объем в 2 млрд кубометров в 2023 году.

Контракт с американской Venture Global LNG предусматривает поставку с 2022 года и рост к 2023 году до 2 млрд кубометров газа в год, к 2024 году – до 4,5 млрд кубометров в год. Еще около 3 млрд кубометров Польша собирается покупать у американской Sempra Energy с проекта Port Arthur LNG – около 1 млрд кубометров газа с 2023 года до порядка 3 млрд кубометров в 2024 году.

В Норвегии Польша хочет приобретать с 2023 года до 10 млрд кубометров газа, причем из них 2,5 млрд кубометров приходятся на газ, который добывает PGNiG в рамках норвежских концессий, а еще 7,5 млрд кубометров Польша рассчитывает покупать у других норвежских производителей.

Норвежский газ Польша рассчитывает получать по строящемуся газопроводу Baltic Pipe – его мощность составляет 10 млрд кубометров, но он пройдет через территории Дании и Швеции, которые будут тоже отбирать из него газ. Газопровод придет в польский город Свиноуйсьце, где расположен СПГ-терминал.

Ранее сообщалось, что PGNiG договорилась о добыче газа на Украине.

Отметим, что в августе Польша, США и Украина подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа.

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