Скрипач решил оспорить миллионный штраф за вывоз скрипки из России

В Москве суд оштрафовал скрипача Николая Манагадзе более чем на 1 млн рублей за попытку вывезти на гастроли за границу скрипку работы итальянского мастера XVIII века, сообщила жена музыканта Ксения Бакнина.

Сначала Манагадзе инкриминировали ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда культурных ценностей». При этом таможенники аэропорта Домодедово, где произошел инцидент, уточнили, что если эксперты оценят скрипку в сумму до 100 тыс. рублей, то скрипач ответит по административной статье, передает «Ридус».

Супруга отмечает, что скрипка находилась у Манагадзе на законных основаниях – он пользовался инструментом, принадлежащим швейцарскому фонду, по договору аренды и не имел права передавать его третьим лицам.

Ситуация вызвала резонанс в музыкальном сообществе.

Бакнина рассказала, что суд состоялся накануне в судебном участке №36 Домодедовского района.

«Нам вынесли решение о штрафе в 1 млн 250 тыс. рублей. Не учитывая, в общем-то, слова эксперта от Министерства культуры, который прямо сказал, что в данном случае Николай должен был только предоставить бумагу от Министерства культуры, потому что никакие разрешительные документы не требуются для вывоза данного музыкального инструмента. Но поскольку были праздничные дни, он не мог обратиться заочно, чтобы получить эту бумагу. Вот об этом эксперт министерства и говорил – что, по идее, Николай мог спокойно вывозить эту скрипку по документам швейцарского фонда, так как Россия не может разрешать или запрещать вывоз культурной ценности Швейцарии. Но все это было проигнорировано», – рассказала она.

По мнению женщины, «решение лежало на столе с самого начала».

Супруга скрипача задается вопросом: для чего тогда были вызваны свидетели и эксперты, если все уже было решено – «судья просто подняла решение со стола, не удаляясь».

Кроме того, не было принято во внимание и коллективное письмо от музыкального сообщества в поддержку Манагадзе. Бакнина уточнила, что обвинения были предъявлены по ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»).

Скрипач собирается подать апелляцию. Швейцарский фонд оказывает ему поддержку и выражает сочувствие в связи со сложившейся ситуацией. Отмечается, что в посольстве Швейцарии тоже обеспокоены и не понимают, в чем проблема.

«Скрипка будет возвращена после оплаты штрафа (оплатить надо в течение 60 дней). А денег таких нет. То есть, по сути, они (таможенники) все равно ее задерживают. Как нам сказали, они будут тянуть до последнего. Мне это лично сказали на таможне – что бы вы ни делали, пока вы эту сумасшедшую сумму не заплатите, мы вам не отдадим скрипку. Эту информацию мы передали фонду, будет собрано совещание», – поделилась Бакнина.

Супруга музыканта рассказала также, что комитет Госдумы по культуре провел заседание по данному вопросу, в ходе которого было отмечено: в законодательстве действительно есть противоречия – «все это признают, но все разводят руками».

«Понимаете, это абсурдная ситуация – Министерство культуры должно разрешать возвращение швейцарской собственности на родину?», – удивляется женщина.

28-летний Николай Манагадзе – лауреат международных конкурсов, скрипач-виртуоз, композитор и дирижер. Родился в испанском городе Севилья. Первый сольный концерт дал в Испании в возрасте шести лет. В 12 лет он сыграл первый концерт с симфоническим оркестром (Московский государственный симфонический оркестр под управлением Дмитрия Орлова).

Напомним, инцидент произошел в мае. Манагадзе выступил на концерте в Московской консерватории, затем приехал в аэропорт Домодедово, чтобы улететь на концерт в Дубай. В аэропорту таможенники остановили скрипача и изъяли музыкальный инструмент.