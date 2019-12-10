Аваков озвучил план по возвращению Киевом контроля над границей в Донбассе

Руководитель МВД Украины Арсен Аваков рассказал, на каких условиях Киев рассчитывает установить контроль над границей с Россией в Донбассе.

Аваков заявил, что неподконтрольную Киеву территорию должны покинуть «незаконные вооруженные формирования». На эту территорию зайдет украинская полиция, которая готова патрулировать с «представителями территориальных общин», передает Hromadske.

Его попросили уточнить, имеется ли в виду уже существующая у ополченцев Донбасса народная милиция, на что министр ответил: «Я же вам сказал – территориальных общин».

«На самом деле он сказал «марад», но понятно, что речь шла об «общинах», – пишет Hromadske.

Аваков заявил, что предстоит «очень тяжелый переходный период», который «продлится полгода или даже год».

Он не исключил, что Украина может согласиться на компромисс по контролю над границей и получить его «не за месяц до местных выборов, а, например, за два дня».

В этом случае украинские силы постепенно будут занимать небольшие участки границы, передает РИА «Новости».

«Вот у нас есть 408 км границы, мы будем каждый день уменьшать, и за день до выборов раз – и вся граница у нас под контролем», – сказал министр.

Напомним, российский лидер Владимир Путин прокомментировал возможность закрытия границы военными Украины, заметив, что в Донбассе после этого «может начаться Сребреница», так как «непонятно, кто там сильнее» – власти Украины или группировки националистов.

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