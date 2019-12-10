В России резко поднялись цены на рожь

На прошлой неделе в России резко взлетели цены на рожь, урожай которой в этом году может стать самым низким с 2010 года, говорится в мониторинге компании «ПроЗерно».

Больше всего цен выросли на Урале, там зерно подорожало сразу на 1тыс. 500 рублей, до 12 тыс. 250 рублей за тонну, сообщает «Интерфакс».

В центральных регионах цены повысились на 1 тыс. рублей, до 13 тыс. рублей за тонну, в Черноземье цена на рожь выросла на 800 рублей, до 12 тыс. 750 рублей, в Поволжье – на 750 рублей, до 12 тыс. 375 рублей за тонну.

В Сибири рост цен на рожь оказался самым низким – 85 рублей. При этом в некоторых регионах рожь стоит дороже пшеницы третьего класса.

Прогнозируется, что в России сбор ржи в этом году может составить 1,6-1,63 млн тонн против 1,9 млн тонн в прошлом году, это связано в первую очередь с резким сокращением посевных площадей – на 108 тыс. га, до 872 тыс. га.

В компании отметили, что цены на пшеницу росли умеренно. Пшеница 3 класса в Поволжье подорожала на 200 рублей, до 12 тыс. рублей за тонну, в Черноземье – на 130 рублей, до 11 тыс. 740 рублей, в центре – на 100 рублей, до 11 тыс. 967 рублей. В других регионах рост был незначительным, а в Сибири продолжилось падение.

Больше всего цены на пшеницу 4 и 5 классов выросли в Поволжье – на 215 рублей, до 11 тыс. 052 и 10 тыс. 650 рублей за тонну соответственно. Фуражная пшеница подорожала в Черноземье на 150 рублей, до 10 тыс. 650 рублей, и на Урале – на 115 рублей, до 10 тыс. 413 рублей за тонну.

Цены на фуражный ячмень и кукурузу, урожай которых приближается к рекордным значениям, изменились незначительно.

В августе сообщалось, что цены на пшеницу в Сибири и на Урале обрушились.