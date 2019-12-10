В Москве открылся обновленный Дом прав человека

В Москве прошло открытие нового здания аппарата уполномоченного по правам человека в России (Дом прав человека), в церемонии участвовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и омбудсмен Татьяна Москалькова.

Гости ознакомились с экспозицией об истории и деятельности института государственной правозащиты в России, электронной библиотекой о правах человека, правозащитной картой страны, а также возможностями ситуационного центра по проведению приема граждан в регионах. Об этом сообщает РАПСИ.

«В первую очередь я хотела бы поздравить всех с Международным днем прав человека и поблагодарить за открытие этого совершенно замечательного, построенного по последнему слову техники, Дому прав человека. Здесь будет удобно работать не только людям с уполномоченным, но и всем сотрудникам: в здании есть интерактивная возможность общения со всеми регионами, в здании работает уникальная система документооборота, которая позволяет гражданину получить консультацию, передать обращение, которое через секунды будет в работе уполномоченного. Но мы очень надеемся, что нарушений прав человека будет меньше, а радости в семьях – больше», – сказала Москалькова.

В свою очередь, Сергей Кириенко отметил удобство и комфорт нового здания. «Мне кажется, что обращений должно стать больше, потому что людям стало удобнее. Важнейшая вещь – это и само здание, и электронная очередь, и возможность записаться дистанционно, то есть созданы все условия, чтобы люди во всех регионах и по всей Москве могли в любой момент попасть к уполномоченному и ко всему аппарату», – сказал первый заместитель руководителя администрации президента.

Сергей Собянин также поблагодарил уполномоченного за работу и отметил вклад института омбудсмена в защиту прав человека.

Главное преимущество нового здания – доступная среда для людей с ограниченными возможностями. Как отметили в пресс-службе Москальковой, омбудсмен активно поддерживает государственную программу по созданию благоприятных условий для этой категории граждан, поэтому «наличие удобных пандусов у каждой лестницы было принципиальным условием». Оценить комфорт новой приемной также смогут посетители с детьми. Для них в аппарате организуют специальную комнату развлечений, где они смогут проводить время, пока их родители будут на приеме.

В Доме прав человека изменится и сама организация работы приемной граждан. Так, жители отдаленных регионов страны смогут попасть на прием к государственному правозащитнику с помощью системы видео-конференц-связи. В новом здании установлены системы электронной очереди и справочная система для посетителей, а также создан единый портал уполномоченных по правам человека в субъектах страны для обмена опытом и лучшими правозащитными практиками.

Кроме этого, новое здание аппарата оснащено по последнему слову техники. Не менее трех серверов будут обеспечивать базовые сетевые и пользовательские сервисы, системы электронного документооборота, в том числе контроль исполнения поручений, электронный архив, системы телеконференцсвязи, мониторинг информации, связанной с нарушениями прав человека, в медиапространстве. В новом здании также оборудованы мультимедийные комплексы и видеостены конференц-залов для работы Экспертного совета при уполномоченном.

Новая штаб-квартира государственного правозащитника располагается по адресу: город Москва, Смоленский бульвар, д. 19, стр. 2.