Песков прокомментировал намерение Лукашенко «расставить точки над i» до конца года

Пока нет конкретных планов относительно проведения дополнительной встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, кроме той, что предстоит 20 декабря в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас пока четких планов нет. Пока ориентируемся на 20-го числа в Санкт-Петербурге», – передает его слова ТАСС.

Так Песков прокомментировал слова Лукашенко о возможности дополнительной встречи лидеров двух стран до конца года после 20 декабря.

«Возможно, еще придется после 20-го встретиться и с президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над «i» по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик», – передает слова Лукашенко РИА «Новости».

Президент Белоруссии также сообщил, что в телефонном разговоре с премьером России Дмитрием Медведевым договорился о встрече в предновогодние дни.

«И не только с президентом России, но сможем сверить часы и с премьер-министром. Есть вопросы, которые касаются наших правительств. И я хотел бы на определенные темы, чтобы этот разговор с Дмитрием Анатольевичем состоялся. Он с удовольствием согласился, что мы где-то пересечемся, найдем момент. Говорит, даже и в Минск может приехать. Думаю, мы найдем место, где встретиться», – добавил белорусский лидер.

С Медведевым Лукашенко обсудил итоги переговоров глав Белоруссии и России в Сочи, а также интеграционную повестку дня и торгово-экономические вопросы, сообщила пресс-служба президента Белоруссии. Указывается, что Лукашенко и Медведев договорились до Нового года «сверить часы» по соответствующей проблематике.

В субботу в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко, в ходе которых последний назвал условие интеграции Белоруссии с Россией.