Устроивший стрельбу в больнице в Чехии покончил с собой при задержании

Полиция Чехии обнаружила мужчину, который, по предварительным данным, открыл огонь в больнице Остравы. При задержании он покончил с собой.

Чешская полиция обнаружила автомобиль подозреваемого, однако сам мужчина перед задержанием покончил с собой, передает РИА «Новости».

Ранее полиция опубликовала новые фотографии подозреваемого, так как на размещенных до этого фото был не подозреваемый в стрельбе, а важный свидетель.

Напомним, в ходе стрельбы в одной из палат краевой больницы в Остраве погибли шесть человек.