Эрдоган вызвал у Асада отвращение

Сирийские СМИ опубликовали интервью президента Сирии Башара Асада, которое итальянская телерадиокорпорация Rai отказывалась пускать в эфир.

В интервью Асад заявил, что «вмешательство США, Запада и Турции имело негативные последствия для Сирии в отличие от той роли, которую сыграла Россия, восстановив баланс сил в конфликте». По его словам, Москва поддерживает «суверенитет и территориальную целостность» Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на SANA.

Асад подчеркнул, что сделки с Турцией «носят кратковременный характер», а турецкие силы «в длительной перспективе» должны покинуть Сирию.

Глава государства признался, что испытает «скорее отвращение, чем гордость», если придется контактировать с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Асад сказал, что власти Сирии допустили «много ошибок». Он отметил, что экстремизм возник в регионе в конце 1960-х годов, а в 1980-е годы – «ускорился». Президент страны признал, что власти «были слишком толерантны» по отношению к экстремистам, причем эту ошибку «совершали десятилетиями».

«Я говорю о различных правительствах, в том числе о себе до начала войны», – заявил он.

Асад также указал, что к началу войны в Сирии на свободе оставались свыше 50 тыс. преступников, для которых «государство является естественным врагом, потому что они не хотят попасть в тюрьму».

Он также объяснил, «почему в Европе появились беженцы»: «Из-за терроризма, который поддерживает Европа – и, конечно, США и Турция, однако именно Европа была главным игроком в создании хаоса в Сирии». Именно Европа, по его словам, «с первого же дня» поддерживала террористов как словами, так и поставками оружия.

Кроме того, президент Сирии рассказал о переписке с папой Римским Франциском. Папа Римский в июле отправил Асаду письмо, выразив беспокойство в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии. В частности, речь шла об Идлибе. Судя по письму, заявил Асад, у Ватикана, вероятно, нет «полной картины происходящего». Президент Сирии указал, что «мэйнстримовые СМИ» на Западе «рассказывают о «плохом правительстве», убивающем «хороших людей».

Асад в ответном письме рассказал Франциску о ситуации в Сирии. Он заявил, что власти «в первую очередь заботятся о жизнях мирных жителей, потому как нельзя освободить какой-то район, если люди против тебя». Поддержка со стороны мирного населения необходима для успешного проведения военных операций, заявил Асад.

Он выразил надежду, что Ватикан поможет убедить другие страны не вмешиваться в дела Сирии.

Напомним, канал Rainews24 несколько раз переносил дату показа интервью. Дамаск обвинил итальянскую компанию в попытке скрыть правду о ситуации в Сирии. В итоге канцелярия президента Сирии, пригрозившая самостоятельно опубликовать интервью главы государства, если этого не сделает итальянская телерадиокорпорация, выполнила ультиматум.

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