Священника ПЦУ обвинили в пьянстве и «семейном терроре»

В Тернопольской области Украины жена священника раскольнической ПЦУ Владимира Коротницкого обвинила его в пьянстве, игиромании и семейном терроре. Она рассказала, что ее муж влез в долги, а недавно избил жену при ребенке.

В браке со священником она семь лет. Долг из-за азартных игр у священника – 100 тыс. гривен, он часто позволяет себе насилие в отношении членов семьи, недавно избил Марьяну при ребенке, сообщает «Страна».

«Он перед ребенком взял меня за волосы. Начал бить в стену и спрашивал у ребенка: «Ты любишь маму?» – рассказала женщина.

Она вырвалась из квартиры раздетая и босая, когда муж отвлекся на телефонный звонок, и побежала в полицию.

Священник утверждает, что не бил жену, а поссорился с ней, потому что Марьяна якобы проиграла все деньги в азартные игры.

«Сейчас, насколько нам известно, предстоит судебный процесс в отношении этих фактов. Уже по решению суда будем дальше рассматривать это дело. Конечно, на самотек не пустим и не оставим. Епархия контролирует этот вопрос», – заявил секретарь епархиального совета Тернопольской епархии ПЦУ отец Олег Гах.

Жена священника уже подала заявление на развод, полиция открыла уголовное дело.