Давшего «порулить» девушке пилота Ан-24 отстранили от работы

Пилота авиакомпании «ИрАэро», посадившего девушку за штурвал пассажирского самолета Ан-24, отстранили от полетов, сообщили в компании-перевозчике.

«Это связано с тем, что психологическое давление негативно сказывается на здоровье летчика», – передает РИА «Новости» слова представителя «ИрАэро».

Он уточнил, что подтверждений инцидента пока нет, поэтому это временная мера.

По данным следствия, 31 августа 2019 года один из членов экипажа неправомерно провел в кабину девушку, не имеющую допуска к полетам, и передал ей управление Ан-24, следовавшим по маршруту Якутск – Саккырыыр (Батагай) – Якутск. На борту самолета находились пассажиры.

Напомним, в четверг СК сообщил, что уголовное дело возбуждено после того, как член экипажа Ан-24 компании «ИрАэро» разрешил управлять самолетом девушке, не имеющей на это прав.