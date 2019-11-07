На давшего «порулить» самолетом девушке пилота Ан-24 завели дело

Уголовное дело возбуждено после того, как член экипажа Ан-24 компании «ИрАэро» разрешил управлять самолетом девушке, не имеющей на это прав, сообщили в СК.

«Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту управления 33-летней девушкой, не имеющей допуска к управлению и осуществлению пассажирских перевозок, воздушным судном Ан-24 авиакомпании «ИрАэро» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», сообщается на сайте Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК.

По данным следствия, 31 августа 2019 года один из членов экипажа неправомерно провел в кабину девушку, не имеющую допуска к полетам, и передал ей управление Ан-24, следовавшим по маршруту Якутск – Саккырыыр (Батагай) – Якутск. На борту самолета находились пассажиры.

Напомним, во вторник Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте начало проверку после появления в Сети видео, на котором пассажирским самолетом Ан-24 управляет девушка, не имеющая соответствующего допуска.

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