Аэропорту Внуково официально присвоили имя Туполева

Имя советского и российского авиаконструктора, генерального конструктора авиационной промышленности СССР Андрея Туполева ко 131-летию со дня его рождения официально присвоили международному аэропорту Внуково.

История Внуково неразрывно связана с именем Туполева, поскольку именно отсюда совершили свои первые пассажирские рейсы Ту-104, Ту-114, Ту-124, Ту-134, Ту-154, Ту-204 и Ту-204-300, а первый реактивный пассажирский самолет Ту-104 КБ Туполева, памятник которому установлен на въезде в аэропорт, стал одним из символов Внуково.

«Вся судьба этого человека – это подвиг <...>. Под его руководством конструкторское бюро создало порядка 100 самолетов, 70 из них было запущено в серийное производство. Всем известный подвиг Чкалова был осуществлен на самолете АНТ-25, также сконструированном Андреем Николаевичем. Для нас это особенный день, мы считаем это великой честью и постараемся с честью носить имя легендарного конструктора», – передает ТАСС слова первого заместителя генерального директора аэропорта Внуково Дмитрия Ерзаковича.

В пятницу состоялось также открытие бюста легендарного авиаконструктора. На мероприятии присутствовал внук Туполева, советник генерального директора ПАО «Туполев» Андрей Туполев.

По словам замруководителя ПАО «Туполев» по проектированию Валерия Солозобова, Туполев был не только гениальным инженером, но и гениальным управленцем. При этом сфера его интересов была очень широка: например, торпедные катера, участвовавшие в Великой Отечественной войне, были разработаны под руководством Туполева.

«Деду было бы очень приятно, что аэропорт назван в его честь. Он всегда уделял большое внимание гражданским перевозкам. Ни для кого не секрет, что по традиции на нашей фирме делались сначала военные машины, затем гражданские модификации. И самолет Ту-104 родился из Ту-16, тогда это был один из лучших в мире межконтинентальных стратегических бомбардировщиков, очень серьезная военная техника. До сих пор помню, как дед и отец жили этой работой – у них не было ни суббот, ни воскресений», – передает РИА «Новости» слова внука авиаконструктора Андрея Туполева.

По его словам, «Андрей Николаевич всегда оставался очень простым и дружелюбным человеком, любил свою семью, природу, компанию и друзей».

Напомним, в конце июня глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии в Саратове нового аэропорта, который будет носить имя Юрия Гагарина. Первый рейс в аэропорт Гагарин совершила 20 августа авиакомпания «Победа».

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