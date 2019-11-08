В НАТО представили программу реагирования на «российскую агрессию»

Оборонный колледж Североатлантического альянса представил доклад по программе «Расширенное передовое присутствие НАТО», идея которого заключается в повышении способности блока эффективно и гибко реагировать на «российскую агрессию».

Аналитики альянса считают, что проект представляет собой совершенно новую модель развертывания сил, которая формально не является операцией или миссией блока.

«Строго говоря, это не операция или миссия в рамках НАТО. Государства-члены обязуются предоставлять другим государствам-членам, не имеющим достаточных возможностей для защиты своих интересов и территориальной целостности, ресурсы и поддержку, что происходит вне командной структуры Североатлантического альянса, но с его разрешения», – говорится в документе, текст которого приводит RT.

Суть «Расширенного передового присутствия» заключается в наращивании сил НАТО в Восточной Европе. В рамках программы многонациональные батальоны находятся в принимающих странах – членах альянса на постоянной основе. В 2016 году на саммите НАТО в Варшаве было решено разместить такие командования в Литве, Латвии, Эстонии и Польше.

Специалисты Оборонного колледжа НАТО отмечают, что на фоне «нарастающей угрозой со стороны России» альянс «переживает процесс омолаживания в соответствии с целью своего создания – обеспечением коллективной безопасности всех его членов».

Между тем, как считает преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин, несмотря на риторику альянса, «Расширенное передовое присутствие» представляет собой очередную программу по расширению НАТО. По его словам, прикрываясь различными формулировками, блок продолжает наращивать свою мощь, а поводом служит надуманная «российская угроза».

«После того, как распался СССР и Варшавский договор, организация утратила свою основную функцию и смысл. Теперь структура ищет возможности, чтобы продлить свое существование, оправдать те финансы, которые на нее тратятся», – сказал Тарусин.

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин подчеркнул, что расширение Североатлантического альянса происходит вопреки устным договоренностям, обозначенным в 1990-м году между альянсом и Москвой. Нынешнее руководство НАТО утверждает, что никаких обещаний на этот счет не было.

«Тогда не хватило ума зафиксировать подобные обещания, они сохранились только в протоколах встреч. И здесь наши западные «партнеры» нас обманули», – подчеркнул эксперт.

Политолог добавил, что теперь действия России в сфере безопасности лицемерно интерпретируются в угоду НАТО, хотя на деле именно альянс своими действиями подрывает международную стабильность.

«Достаточно расставить события в хронологическом порядке, чтобы понять, кто на самом деле является источником эскалации и напряжения», – подытожил эксперт.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее подчеркивал, что Россия может ассиметрично ответить на действия стран НАТО у российских границ. По словам министра, стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантой политики альянса, в основе которой заложен принцип «сам придумал – сам в это поверил».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новой военной стратегии НАТО, которая стала ответом на «ядерную угрозу» России и появившиеся в 2014 году «вызовы на востоке и юге Европы».

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