Восемь детей и четверо взрослых пострадали в ДТП под Ставрополем

В Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Ставрополя сообщили, что после аварии под Ставрополем госпитализированы двенадцать человек, в том числе восемь детей.

В Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Ставрополя сообщили, что в медучреждение «поступили 12 человек – четверо взрослых, остальные дети», уточнив, что «женщина и 11-летний ребенок находятся в реанимации», «у остальных состояние от средней [степени] тяжести до тяжелого», передает ТАСС.

По словам сотрудника больницы, среди пострадавших есть полуторагодовалый ребенок.

В пресс-службе управления ГИБДД по Ставропольскому краю сообщили, что авария произошла в четверг, около 22.30 мск на 302-м км автодороги Ставрополь – Батайск на территории Шпаковского района.

«По предварительной версии, водитель Kia Ceed, двигаясь со стороны Изобильненского городского округа в направлении Михайловска, по неустановленным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где произошло касательное столкновение с встречным грузовиком «КамАЗ», после чего произошло второе столкновение с легковым автомобилем Lada Granta, который двигался в попутном направлении с грузовиком», – сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Ставропольскому краю.

Напомним, в прошлую субботу в Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за один день.

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