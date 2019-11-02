В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за один день

В городе Кирове автомобиль Ford Fusion допустил столкновение со скорой помощью, перевозившей шестилетнюю девочку, выжившую в ДТП с КамАЗом в Кировской области, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Около 09.00 на 471-м километре федеральной автодороги «Вятка» в Мурашинском районе Кировской области водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. Водитель и его пассажирка погибли, их шестилетняя дочь получила травмы. На скорой помощи девочку отправили в больницу, передает РИА «Новости».

«Около 11.00 на улице Дзержинского в городе Кирове скорая, на которой везли выжившего в аварии ребенка, на перекрестке столкнулась с автомобилем Ford Fusion. Скорая проезжала перекресток на запрещающий сигнал светофора с включенной световой и звуковой сигнализацией. От удара скорая перевернулась. Однако, по предварительным данным, никто не пострадал», – сообщили в региональном ГИБДД.

По словам источника, в результате девочку доставили в больницу.

Напомним, в августе в России ужесточили наказание за воспрепятствование проезду скорой помощи.

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