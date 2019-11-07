Эксперт: Давшего «порулить» самолетом подруге пилота нужно строго наказать

За передачу во время полета штурвала стороннему лицу пилота «ИрАэро» стоит наказать по высшей строгости, чтобы ответственность смог почувствовать каждый его коллега, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров.

Ранее в интернете появилось видео, на котором девушка управляет пассажирским лайнером. Вскоре выяснилось, что это был самолет Ан-24 авиакомпании «ИрАэро», следовавший по маршруту Якутск-Батагай с пассажирам на борту. Девушка оказалась подругой пилота – она и выложила видео у себя в соцсетях. В результате на пилота завели уголовное дело. Ему может грозить лишение свободы на срок до 2 лет.

«Нахождение в кабине пилота посторонних лиц – это очень серьезное нарушение с точки зрения авиационной и транспортной безопасности. Также пилотам запрещено передавать или покидать свое кресло во время полета. Пилоты должны быть изолированы от всего, что происходит в салоне, что поможет избежать помехи дебоширов или даже террористов», – говорит Гусаров.

Инцидент с якутским самолетом напомнил о катастрофе 1994 года, когда под Междуреченском в Кузбассе разбился самолет, пилот которого «дал порулить» своим детям.

«Случай под Междуреченском многому научил российских пилотов, и я уверен, что российские пилоты по большей части соблюдают все правила безопасности. Другой вопрос состоит в том, какое именно наказание последует пилоту за этот проступок, потому что ранее все заканчивалось печально и судить было некого», – добавил Гусаров.