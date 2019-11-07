Эксперт: WADA не будет принимать мер в отношении РУСАДА

Российское антидопинговое агентство «чисто», а основывать претензии к нему на показаниях беглого профессора Григория Родченкова попросту непрофессионально, заявил газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту и молодёжной политике Дмитрий Свищев.

Ранее глава WADA Крейг Риди признал непричастным к манипуляциям с данными московской антидопинговой лаборатории нынешних руководителей РУСАДА. Окончательное решение по данному делу будет принято в начале декабря.

«В сторону России обвинения всегда были и будут, но до тех пор, пока нет доказательств, они не несут в себе никакого смысла. Что уж там говорить: «пробы подменены», «несоответствия» – люди не могут сформулировать обвинения, и доказать не могут. Поэтому на сегодняшний день никаких мер в сторону России принято не будет по причине того, что доказательств недостаточно. А основываться на показаниях Родченкова, который как раз изготавливал и снабжал наших спортсменов запрещенными препаратами – непрофессионально», – заявил Свищев.

По мнению депутата, РУСАДА полностью обелила свою репутацию. Также Свищев подчеркнул, что WADA не так часто поддерживают Россию, как хотелось бы.

Ранее WADA заподозрило РУСАДА в подделке данных московской антидопинговой лаборатории и дало России три недели на объяснения. Затем стало известно, что WADA отправило в международные федерации дела 47 российских спортсменов, которых могли уличить в нарушении антидопинговых правил.