ЦБ отозвал лицензию у чебоксарского банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Чувашкредитпромбанка (город Чебоксары).

Банк России принял такое решение в связи с тем, что банк «допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кроме того, кредитная организация представляла неполную и некорректную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также проводила сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, сообщили в ЦБ.

Также банк допускал нарушения порядка расчета капитала и занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. По оценке ЦБ, отражение в финансовой отчетности достоверной величины капитала и реальных кредитных рисков приводит к значительному (более 35%) снижению размера собственных средств банка. В результате возникают основания для осуществления мер по предупреждению банкротства и создается реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков.

Чувашкредитпромбанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 258 место в банковской системе России.