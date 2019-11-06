Отставку главного судмедэксперта Подмосковья связали с делом о «пьяном» мальчике

Главный судмедэксперт Московской области Владимир Клевно написал заявление об увольнении по собственному желанию. По предварительным данным, это решение может быть связано с делом погибшего в ДТП в 2017 году шестилетнего Алексея Шимко.

Клевко написал заявление об увольнении по собственному желанию еще 1 ноября, рассказал источник в правительстве Московской области, передает РБК.

Источник уточнил, что уход главного судмедэксперта связан с делом шестилетнего Алексея Шимко, которого в 2017 году в подмосковном Железнодорожном сбила машина. Также стало известно, что накануне Клевно вызывали в региональный минздрав.

Владимир Клевно подтвердил, что написал заявление об уходе, однако связь этого с делом «пьяного» мальчика он опроверг. «Я принял для себя такое решение, это никак не связано [с делом о «пьяном» мальчике]. Я вышел на пенсию, и больше это не обусловлено никакими причинами», – сказал он.

При этом отец погибшего ребенка Роман Шимко сообщил, что осужденный за халатность судмедэксперт Михаил Клейменов продолжает работать. «Ходит (Клейменов) на работу в морг города Железнодорожный, суд разрешил ему работать, сняв с него ограничения. У него истек срок давности по статье в июле 2019 года», – пояснил Шимко. Однако Клевно не стал отвечать на вопрос о восстановлении в должности судмедэксперта Клейменова.

Напомним, 15 ноября 2017 года Железнодорожный суд Подмосковья приговорил к трем годам колонии-поселения Ольгу Алисову, которая сбила в Балашихе шестилетнего мальчика, в крови которого судмедэксперты «обнаружили» 2,7 промилле алкоголя.

Впоследствии выяснилось, что эти данные не соответствовали действительности, СК завел уголовное дело о халатности, а автора сомнительной экспертизы отстранили от должности.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем судмедэксперты делают погибших детей «пьяными».

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