МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России

Российский посол в Азербайджане Михаил Бочарников был приглашен в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста из-за визита в Россию представителей властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Нота протеста была вручена замминистра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым в связи с визитом в Россию главы МИД самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Масиса Маиляна и министра культуры Лерника Ованнисяна, передает «Интерфакс» со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

В ноте сказано, что «въезд так называемых «представителей» незаконного образования, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, в Российскую Федерацию и их встречи с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров служат предпринимаемым в течение почти 30 лет попыткам Армении по закреплению статус-кво на оккупированных территориях и продолжению оккупации земель Азербайджана».

В МИДе отметили провокационный характер таких визитов, так как они направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

«В связи с этим МИД довел до сведения российской стороны позицию о том, что такие визиты наносят вред переговорному процессу и бросают тень на существующий между Азербайджаном и Россией дух искренности и высокого доверия, а также не соответствуют положениям «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией» от 3 июля 1997 года», – сказано в заявлении.

Там также указано, что «представители» незаконных «органов власти» сепаратистского режима продолжают использовать российскую территорию «для закрепления последствий агрессии Армения против Азербайджана».

Кроме этого, МИД считает, что визит «представителей» не соответствуют посредническим обязательствам России как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ и ее статусу постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Посол Бочарников, в свою очередь, подчеркнул, что позиция России по конфликту известна и неизменна, а любой въезд «представителей» непризнанных субъектов на территорию России не отражает официальную позицию страны.

В середине октября Баку направил Москве ноту из-за визита зампреда комитета Госдумы Константина Затулина в Нагорный Карабах. Сам Затулин рассказал, что посещал Нагорный Карабах для участия в международной конференции, где выступал за мирное решение карабахской проблемы.