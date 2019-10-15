Депутат Госдумы ответил на претензии Азербайджана из-за визита в Нагорный Карабах

Депутат Госдумы Константин Затулин рассказал, что посещал Нагорный Карабах для участия в международной конференции, где выступал за мирное решение карабахской проблемы.

«Я за эти несколько дней прочитал кучу оскорблений в свой адрес как со стороны официальных лиц в Азербайджане, так и со стороны отдельных граждан этой страны... Я участвовал в большой международной конференции, которая называлась «Форум друзей Арцаха». Выступал за мирное решение карабахской проблемы», – сказал Затулин РИА «Новости».

Он уточнил, что в конференции участвовали 150 гостей из 30 стран мира.

«Я что-то ничего не слышал по поводу нот Азербайджана в связи с участием Франции, Германии, Соединенных Штатов и так далее (в этой конференции)», – добавил он.

Кроме того, Затулин отметил, что ничего негативного об Азербайджане он не говорил, а выступал за мирное решение карабахской проблемы.

«Азербайджан все время, как и Украина, устраивает какие-то неприличные истерики по поводу приезда кого бы то ни было куда бы то ни было. Я не торгую оружием. Я выступаю за мир в регионе», – сказал он.

«Неадекватность Азербайджанской стороны стала притчей во языцех. Они не только считают себя в праве оскорблять, приписывать, кляузничать, доносить что угодно публично по поводу пребывания кого бы то ни было где бы то ни было, за нас берут право определять, что есть наши интересы», – заключил депутат.

Ранее Баку направил Москве ноту из-за визита зампреда комитета Госдумы Константина Затулина в Нагорный Карабах.