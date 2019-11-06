В соцсетях похвалили «красиво умывшего украинского пропагандиста» жителя Донбасса

Журналиста украинского канала ICTV Владислава Круглова раскритиковали за жалобы в СБУ на жителя Донбасса, который в интервью этому телекорреспонденту высказался резко против политики официального Киева.

Круглов сам выложил в соцсетях видео разговора с жителем Рубежного, назвав мужчину «быдлом». Житель города заявил, что только «дебил может не поддерживать» разведение сил и сторон. По его словам, до прихода «заукраинцев» в Рубежном было спокойно, а теперь постоянно много людей с автоматами. По мнению мужчины, власти Украины развалили страну. Также горожанин подчеркнул, что «Россия тут ни при чем», сообщает «Страна».

Мужчина пытался поспорить с журналистом, однако тот уклонился от разговора.

После этого в соцсетях Круглов заявил, что «сепаратистами», к которым он отнес и этого мужчину, являются в основном «пьяницы и реальное быдло». Журналист призвал СБУ заняться мужчиной на видео.

«Не дадим таким людям и дальше высказываться на Украине. Вот так!» – написал корреспондент ICTV.

Свой пост он удалил, однако в соцсетях уже началось его обсуждение. Круглова жестко раскритиковали в том числе его коллеги. Так, журналист Дмитрий Василец написал, что «журналист ICTV побежал сдавать в СБУ гражданина Украины за неугодный его душевной конструкции комментарий, который он сам и попросил», а глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко заметил, что житель Рубежного «красиво умыл тупого пропагандиста ICTV».