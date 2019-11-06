Интеллект украинских прокуроров решено протестировать

На Украине стартует второй этап аттестации прокуроров генпрокуратуры, сообщает ведомство.

К тестам на общие способности и навыки допущены 795 прокуроров, передает «Интерфакс».

Задания будут объединены в абстрактно-логический и вербальный блоки. Результаты подсчитываются в баллах по шкале от 55 до 145, затем выводится среднее арифметическое по двум блокам. Проходной балл – 93, он открывает дорогу к третьему этапу тестов.

На первом этапе проверялись знание закона и полномочий прокурора

На третьем этапе (собеседовании) прокуроров ждут ситуационные задачи.

Накануне собщалось, что Рябошапка уже выгнал свыше 400 прокуроров, некоторые из них не стали проходить экзамен, который назвали «чисткой».

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