По факту смерти подростка после удаления зуба в Москве возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти подростка в Москве после удаления зуба в одной из клиник на юго-западе столицы, сообщает московское ГСУ СК.

«По данным следствия, в августе 2019 года в одной из клиник на юго-западе Москвы подростку удалили зуб. Через несколько дней мальчика повторно показали врачу той же клиники в связи с возникшими осложнениями. Спустя месяц у него открылось сильное кровотечение, и он был госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, несовершеннолетний скончался», – сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

1 ноября сообщалось, что глава Тувы обратится к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой после смерти в московской стоматологии студента. По словам родителей тувинского подростка, подросток был абсолютно здоров.

Губернатор Тувы Шолбан Кара-оол в своих соцсетях призвал «разобраться, почему оборвалась жизнь» подростка, обещал обратиться также в правоохранительные органы.

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