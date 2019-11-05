«Русские витязи» решили пересесть на другие самолеты

Пилотажная группа «Русские витязи» получит в начале ноября четыре новых истребителя Су-35С, сообщили в компании «Сухой».

«Пилотажной группе «Русские витязи» вскоре будут переданы четыре новых самолета Су-35С, построенных на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина компании «Сухой». Все боевые крылатые машины имеют серийную комплектацию», – передает ТАСС сообщение компании.

Уточняется, что самолеты летчикам передадут в начале ноября.

«За время своего существования «Русские витязи» летали на Су-27, Су-30. Пришло время и наших Су-35», – заявил начальник летно-испытательной станции авиазавода Михаил Чипизубов.

В марте сообщалось, что «Русские витязи» могут пересесть с Су-30СМ на другие самолеты, однако не уточнялось, на какие именно.