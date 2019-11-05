Кремль ответил на вопрос о послании президента Федеральному Собранию

Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию может состояться не в конце этого года, а в начале следующего, конкретные сроки пока не установлены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Обращение президента до конца этого года может не быть, но будет также в начале следующего. Каких-то сроков пока не устанавливалось», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, когда ждать оглашения послания президента Федеральному Собранию.

Напомним, 30 октября Песков сообщил, что дата послания Владимира Путина Федеральному Собранию пока не определена.