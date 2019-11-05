Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 23 копейки – до 63,29 рубля, курс евро снизился на 51 копейку – до 70,44 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 62,26 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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