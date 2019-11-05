Против России продлили санкции

Черногория, Албания, Норвегия и Украина вслед за Евросоюзом продлили санкции против России, сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Санкции против 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины продлены на полгода, передает ТАСС.

Ни одна из четырех стран не входит в ЕС. Как отметила Могерини, Черногория и Албания – кандидаты на вступление в ЕС, Норвегия входит в Европейскую экономическую зону.

Эти страны, а также Украина «обеспечат соответствие национальной политики» решению ЕС о санкциях. ЕС «принимает к сведению и приветствует» продление санкций.