США ввели санкции против генштаба ВС Ирана

Минфин США сообщил о введении санкций против девяти граждан Ирана и генштаба вооруженных сил республики.

Всего в санкционном списке минфина США девять имен, одно из которых – Моджтаба Хаменеи 1969 года рождения – может принадлежать сыну аятоллы Али Хаменеи, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, в список вошли глава генштаба ВС Ирана Махаммад Багери, председатель Верховного суда Ибрахим Раиси, руководство канцелярии верховного лидера, ряд политиков и духовных деятелей.

Ранее Дональд Трамп пригрозил Ирану небывалым по силе ударом.