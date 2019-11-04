Спектакль-путешествие по России показали в День народного единства в центре Москвы

На Манежной площади в центре Москвы в День народного единства показали иммерсивный спектакль «Путешествие Купца по России», главные герои которого вместе со зрителями путешествуют по стране.

«Многообразие народов России – это уникальное явление, это как лоскутное одеяло, где каждая народность является частичкой целой страны. Взаимосвязь регионов записана где-то на подкорке у нас. Идею создания спектакля подсказало само федеративное устройство нашего государства. У нас не было задачи показать все народности России. Например, освещая регион Северного Кавказа, мы решили показать терских казаков, которые были ассимилированы не только в Ставропольском крае, но и на Урале, и в Забайкалье», – рассказал режиссер спектакля Сергей Котюх, передает ТАСС.

Исполнитель главной роли купца, актер Алексей Алешин уточнил, что спектакль также знакомит зрителей с малой народностью, проживающей на территории Курильских островов, – айнами. «Айны ведут закрытый образ жизни. В России зафиксировано чуть более 100 человек, из них порядка 95 в Камчатском крае», – пояснил он.

Во время спектакля гости могли примерить национальные костюмы, выучить самобытные танцы или освоить игру на народных инструментах.

Ранее сообщалось, как День народного единства отметили в регионах России.