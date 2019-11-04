В Челябинске в День народного единства испекли огромный каравай

В Челябинске в День народного единства прошел митинг-концерт, также все гости праздника могли попробовать огромный каравай.

«И тогда народ объединился за свою государственность и независимость. И сегодня единение всех россиян, беззаветная любовь к отечеству, гордость за своих предков, высокие духовные идеалы и нравственные силы – это достояние тех далёких и героических времен», – сказала первый вице-губернатор области Ирина Гехт на открытии праздника, сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Отмечается, что специально к празднику пекари испекли каравай весом в 27 кг, попробовать которой мог каждый желающий.

А в Ростове-на-Дону в этот день прошел фестиваль промыслов и ремесел народов России, который посетили более 13 тыс. человек, сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«Сегодня, в один из главных государственных праздников, Ростовская область встречает Всероссийский фестиваль промыслов и ремёсел народов России. Здесь собрались представители из разных регионов нашей страны, которые показывают свои ремесла, свое творчество, тем самым выражая любовь к нашим традициям, сохраняя их», – сказал глава региона Василий Голубев.

В это же время губернатор Югры Наталья Комарова вручила премию «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе» четырем жителям ХМАО и трем общественным организациям: хуторское казачье общество «Сургут», татарская национально-культурная автономия Нижневартовска «Мирас (Наследие)», общественная организация «Союз мастеров традиционных промыслов коренных народов Югры» из Ханты-Мансийска.

Во Владимирской области торжественное мероприятие к Дню народного единства, прошло в Суздале в Спасо-Евфимиевом монастыре возле усыпальницы князя Дмитрия Пожарского.

В память о нем митрополит Владимирский и Суздальский Тихон отслужил торжественный молебен, после этого участники митинга возложили венки и цветы к часовне-усыпальнице князя.

Напомним, в День народного единства по всей России прошли патриотические акции, выставки, культурные фестивали, концерты и флешмобы, призванные познакомить граждан с традициями и искусством многочисленных народов России.