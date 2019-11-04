Виртуальные концертные залы открылись в семи городах России

Виртуальные концертные залы открыты в семи городах России в рамках «Ночи искусств», прошедшей с 3 на 4 ноября, заявила заместитель министра культуры Ольга Ярилова.

«На протяжении нескольких лет Минкультуры России работает над повышением доступности культуры, прежде всего в регионах, в малых городах и селах, в самых отдаленных уголках нашей страны. И одним из своеобразных «проводников» культуры для них стал проект «Всероссийский виртуальный концертный зал»... И мне приятно, что сегодня, в «Ночь искусств», мы открываем еще семь новых виртуальных концертных площадок. Прямо сейчас, в эту секунду, они присоединяются к нам», – отметила Ярилова, передает РИА «Новости».

Новые виртуальные концертные залы открылись в Назрани (Республика Ингушетия), Магадане, Унече (Брянская область), Жукове (Калужская область), Буе (Костромская область), Кандалакше (Мурманская область) и в городе Остров (Псковская область). К трансляции выступления ансамбля «Березка» из Московской филармонии в рамках «Ночи искусств» также присоединились посетители еще 45 виртуальных концертных залов, открытых ранее.

Проект создания виртуальных концертных залов, позволяющих слушать концерты известных российских исполнителей в любом регионе страны, реализуется Минкультуры с 2014 года. Залы оснащают высокопрофессиональной современной техникой, которая обеспечивает чистоту и качество звука, создает эффект присутствия. Концерты можно слушать как в режиме прямой трансляции, так и в записи. В рамках национального проекта «Культура» планируется создание виртуальных концертных залов в 500 городах до 2024 года.